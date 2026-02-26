La seconda serata del Festivàl di Sanremo sembra la prima, solo che è la seconda. Cantano in quindici invece che in trenta, le canzoni ci convincono un filo di più ma nemmeno troppo, c’è ancora il direttore artistico Conti, c’è ancora la Pausini, c’è la novità Achille Lauro che però non è una novità manco per sbaglio visto che nell’ultimo quinquennio è stato più all’Ariston che a casa sua e - beato lui - si sarà fatto la villa con piscina. E poi l’immancabile categoria giovani con il giovine e ben barbuto Gianluca Gazzoli che si prende la scena, conduce con stile, bella sicurezza e proclama i due finalisti (Nicolò Filippucci e Angelica Bove,. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, la solfa non cambia: seconda serata, chi è l'unico che si salva

Chi è Pilar Fogliati che condurrà la seconda serata di Sanremo 2026 ma che avrebbe potuto condurre tutto il Festival (moltiplicandosi nei suoi incredibili ruoli)Dai social a Cuori e fino al sodalizio con con Giovanni Veronesi che alla radio in Non è un paese per giovani la lascia scorrazzare tra uno spunto...

Sanremo 2026, scaletta seconda serata, i 15 Big che si esibisconoL’ordine di esibizione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con Laura Pausini e Can Yaman.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, la solfa non cambia: seconda serata, chi è l'unico che si salva | Libero Quotidiano.it; Aesthetic Franco, aspettando Le Iene. La solita solfa: Sentite solo chi ha avuto problemi.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo 2026 seconda serata: la scaletta ufficialeIl conto alla rovescia è finito e il sipario del Festival di Sanremo 2026 si è alzato ieri per la prima volta. Questa sera, martedì 25 febbraio, il Teatro Ariston torna a essere il cuore pulsante dell ... rds.it

CI RISIAMO CON SANREMO..SARÀ LA STESSA SOLFA OPPURE SARÀ PIÙ APERTO A NOVITA’ Lo scopriremo guardando il festival ed ascoltando la musica ed in particolare i nuovi artisti emergenti. Carlo Conti e Laura Pausini guideranno il festival con - facebook.com facebook