Sanremo 2026 la seconda serata conferma il trend negativo ascolti sempre più giù

Niente da fare. L’Ariston ha ospitato ieri la seconda puntata della 76ª edizione del Festival della canzone italiana e non c’è stato alcun cambio di marcia rispetto agli ascolti della prima serata. Il confronto con l’anno precedente racconta molto. Nel febbraio 2025, sempre sotto la direzione artistica di Carlo Conti, la seconda serata aveva fatto registrare risultati da record: 11,7 milioni di spettatori e il 64,5% di share in Total Audience, un dato superiore persino alla seconda serata del 2024, già considerata ottima, con 10,36 milioni di telespettatori e il 60,1% di share. Il 2026 si ferma quindi circa 2,9 milioni di spettatori più in basso, con uno scarto di oltre cinque punti percentuali di share. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ascolti Sanremo 2026, la seconda serata: com'è andata ieri sera, 25 febbraio

Sanremo 2026, le pagelle dei look della seconda serata

Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove

