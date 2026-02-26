Sanremo 2026 la scaletta della terza serata | orari ordine di uscita e ospiti minuto per minuto

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con i cantanti pronti a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria. Il programma prevede diverse performance, alternando momenti di musica e interventi speciali. Gli artisti in gara, insieme agli ospiti, sono pronti a salire sul palco per conquistare il pubblico e ricevere i voti che definiranno la loro posizione in classifica.

Il Festival di Sanremo 2026 giunge al suo giro di boa con la terza serata. Carlo Conti e Laura Pausini accolgono sul palco dell’Ariston i restanti 15 Campioni in gara, che si sottoporranno al giudizio della Giuria delle Radio e del Televoto. La serata si aprirà con il momento solenne della Finale delle Nuove Proposte, dove Angelica Bove e Nicolò Filippucci si contenderanno il titolo di vincitore della categoria giovani. Non manakeranno i grandi momenti di spettacolo e moda: la supermodella Irina Shayk affiancherà i conduttori per l’intera serata, portando un tocco di eleganza internazionale. Tra gli ospiti più attesi, Gianna Nannini infiammerà il teatro con un medley dei suoi successi, mentre la comicità sarà affidata alle incursioni di Ubaldo Pantani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

