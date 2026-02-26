Sanremo 2026 la russa Irina Shayk | La guerra in Ucraina? Non entro in questioni politiche

Alla manifestazione musicale si presenta una modella russa che, in modo diretto, afferma di voler mantenere il focus sulla celebrazione dell’amore e della musica, evitando di entrare in questioni politiche legate alla guerra in Ucraina. La sua dichiarazione mette in evidenza l’intenzione di concentrarsi sull’aspetto artistico e di diffondere energia positiva tra il pubblico.

«Non voglio dire niente di politico perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità e sono qui per portare una grande energia positiva. Penso che ci siano molte cose che stanno accadendo nel mondo e sono felice di essere con voi e vedere i vostri sorrisi. Ma non voglio entrare in questioni politiche». Queste le parole della top model russa Irina Shayk in conferenza stampa a Sanremo risponde a una domanda sulla guerra in Ucraina. Le viene fatta una domanda anche sulla sua giovinezza: «Non ho avuto un’infanzia difficile. Ho vissuto in un paesino sperduto e avevo un bel giardino, quindi ho imparato a fare l’orto. Nella vita non conta quel che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari». 🔗 Leggi su Open.online

