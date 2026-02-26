Sanremo 2026 la gag di Gasparri con Sisto al piano | Fammi un Si che tanto il No non ci sta
Durante la trasmissione “Sanremo da pecora”, il senatore di Forza Italia ha partecipato a una gag con Gasparri, coinvolgendo un momento divertente al piano. La scena ha suscitato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza tra i partecipanti. La presenza dei politici sul palco ha aggiunto un tocco particolare alla puntata, attirando l’interesse del pubblico.
(LaPresse) – Mattatore della nuova edizione di "Sanremo da pecora", una rivisitazione del Festival che però vede sul palco i politici organizzata dalla trasmissione "Un giorno da pecora", il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. Musicista d'eccezione ha accompagnato al piano tutti i politici cantanti che si sono esibiti anche Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia alla fine della kermesse si è avvicinato a Sisto ancora al piano urlandogli "C'è il referendum è suoni? Allora fammi un Si che tanto il No non c'è". Sisto, ridendo ha subito eseguito intonando "Questo amore splendido" di Massimo Ranieri.
