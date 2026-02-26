Sanremo 2026 la gag di Gasparri con Sisto al piano | Fammi un Si che tanto il No non ci sta

Durante la trasmissione “Sanremo da pecora”, il senatore di Forza Italia ha partecipato a una gag con Gasparri, coinvolgendo un momento divertente al piano. La scena ha suscitato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza tra i partecipanti. La presenza dei politici sul palco ha aggiunto un tocco particolare alla puntata, attirando l’interesse del pubblico.

(LaPresse) – Mattatore della nuova edizione di “Sanremo da pecora”, una rivisitazione del Festival che però vede sul palco i politici organizzata dalla trasmissione “Un giorno da pecora”, il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. Musicista d’eccezione ha accompagnato al piano tutti i politici cantanti che si sono esibiti anche Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia alla fine della kermesse si è avvicinato a Sisto ancora al piano urlandogli “C’è il referendum è suoni? Allora fammi un Si che tanto il No non c’è”. Sisto, ridendo ha subito eseguito intonando “Questo amore splendido” di Massimo Ranieri. Sanremo 2026, D’Amico sbotta: "Pubblicità occulta? Nessun accordo con azienda" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

