La terza serata di Sanremo 2026 ha visto protagonista la finalissima dei Giovani, con 15 grandi artisti in gara per conquistare il pubblico. Durante la serata, Irina Shayk ha affiancato i conduttori come co-conduttrice, contribuendo a rendere l’evento più dinamico. La diretta ha coinvolto numerosi momenti di musica e intrattenimento, attirando l’attenzione degli spettatori italiani.

Terza serata del Festival. In gara i 15 artisti che ieri non si sono esibiti, con le preferenze espresse da giuria delle radio e televoto. Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, alla conduzione la top modella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani. Super ospiti della serata Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che duetteranno sulle note de “L’aurora”. Sul palco, saliranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. A Mogol sarà consegnato un premio alla carriera. Durante la serata, arriverà il verdetto finale della gara Nuove Proposte: la sfida sarà tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove, con la conduzione di Gianluca Gazzoli e i giudizi di sala stampa, tv e web; giuria delle radio e televoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, la diretta della terza serata con la Finalissima dei Giovani, 15 Big in gara e Irina Shayk co-conduttirce

«Sono concentrata sulla mia carriera e sulla mia vita da madre». Irina Shayk lo ha detto chiaramente, e non è difficile crederle. La top model russa, tra le più richieste sulle passerelle internazionali, sarà co-conduttrice a Sanremo 2026, portando all’Ariston non facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com