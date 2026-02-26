Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Tutte le dichiarazioni minuto per minuto dalle 12.00 circa, in diretta dal Teatro Ariston Prosegue la corsa del Festival di Sanremo 2026, in scena stasera con la terza serata, che segnerà anche la finale del girone Nuove Proposte della 76esima edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, la conferenza stampa della terza serata in diretta

Sanremo 2026 in diretta, oggi la terza serata: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine dei 15 bigLa terza serata di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta di stasera con i 15 cantanti in gara: Carlo Conti,...

Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in direttaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo 2026, gli artisti dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale

Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Sanremo 2026: Conti risponde a La Russa su Pucci e commenta il caso Morgan.

Sanremo 2026, oggi la terza serata: ascolti ancora in calo, alle 12 la conferenza stampa in direttaLa terza serata di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta di stasera con i 15 cantanti in gara: Carlo Conti, Laura ... fanpage.it

Sanremo, la conferenza stampa in diretta: ospiti, conduttori e scaletta, tutti gli appuntamenti di oggiLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 si accende giovedì 26 febbraio su Rai1, con inizio previsto alle 20.40. Sul palco si esibiscono i ... msn.com

Nella conferenza stampa del Sanremo che vorrei ci sono loro, Albano, Celentano, la Rettore, Loredana Bertè, Renato Zero e Patty Pravo. Rispondono a tutte le domande cantandocele senza peli sulla lingua. Che ne pensi di questo Sanremo dei sogni Il C - facebook.com facebook

SANREMO | La diretta della conferenza stampa. #ANSA x.com