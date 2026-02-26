La top 5 della prima serata del Festival di Sanremo 2026, non in ordine di classifica, sulla base dei voti della giuria delle radio e del pubblico da casa. Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i co-conduttori Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuria delle radio e del pubblico da casa, con 15 delle 30 canzoni in gara riproposte per la seconda volta. Nelle prime cinque posizioni ci sono Tommaso Paradiso con I romantici, Fedez & Masini con Male necessario, Ermal Meta con Stella stellina, LDA e Aka 7even con Poesie clandestine e Nayt con Prima che. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, la classifica top 5 della seconda serata

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica provvisoria dopo la seconda serata: svelata la top 5 di televoto e radio

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica della seconda serata

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata: chi sono i primi 5 cantanti; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo 2026, la classifica della prima serata.

Sanremo 2026, la classifica della prima serata: Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Masino-Fedez e Fulminacci nella top 5 della sala stampaArisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Masini-Fedez e Fulminacci conquistano la Sala Stampa nella prima serata del Festival ... ilfattoquotidiano.it

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)I cinque nomi sono quelli preferiti dalla sala stampa tv e web. Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale ci hanno preso, indovinando tutti i cantanti (tranne una) ... iodonna.it