La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 arriva di nuovo a notte fonda a chiudere una serata diversamente densa rispetto alla precedente. Non solo 30 brani a succedersi senza gran tempo per altro, piuttosto un mix di campioni olimpici, 15 big in gara, la semifinale tra le Nuove Proposte, il premio alla carriera a Fausto Leali, il coro dell'Anffas, Lauro e Pausini in coppia sulle note di 16 marzo e poi solo il primo in una versione toccante di Perdutamente ricordando le vittime di Crans Montana, per non parlare dell'omaggio a Ornella Vanoni da parte della nipote Camilla Ardenzi (peccato solo per l'ora, le 00.43). Senza dimenticare i collegamenti con Max Pezzali sulla Costa Toscana e Bresh al Suzuki stage. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sanremo 2026, la classifica della seconda serata è tutta al maschile, e per metà giovane e urban

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica provvisoria della seconda serata: Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta – Il video

Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal MetaSi è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

SANREMO 2026: La CLASSIFICA della SALA STAMPA dopo il PRIMO ASCOLTO

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata: chi sono i primi 5 cantanti; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga.

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Tommaso Paradiso e Ermal Meta in top 5, ovazioni e polemiche. La classifica finaleQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': cosa è successo nella seconda serata di Sanremo 2026, dalle esibizioni alla nuova classifica. libero.it

Classifica Sanremo 2026 seconda serata: chi ha votatoClassifica Sanremo 2026 seconda serata mercoledì 25 febbraio: ecco i migliori 5 che sono Fedez-Masini, Nayt, LDA & AKA 7Even, Ermal Meta e Tommaso Paradiso. gazzetta.it

“Ma che roba, proprio loro”. Sanremo 2026, Conti annuncia la classifica della seconda serata e subito polemiche: chi sono - facebook.com facebook

Da Arisa a Fedez e Masini: ecco la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo x.com