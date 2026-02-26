Carlo Conti, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ha indirizzato una stoccata a Paolo Petrecca, direttore dimissionario di Rai Sport, finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi a causa della rivedibile telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’assist al conduttore toscano per la ‘battutaccia’ l’ha fornito il comico Lillo, che con le sue gag ha fatto ridere il pubblico presente all’Ariston e i telespettatori sintonizzati su Rai 1. Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti su Paolo Petrecca La gaffe di Petrecca L'"allergia" di Carlo Conti ai lunghi monologhi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti su Paolo Petrecca e la sua telecronaca alle Olimpiadi piena di gaffe

Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti sul teatro Olimpico: semplice lapsus o stoccata dopo la gaffe su San Siro alle Olimpiadi di Milano?Seconda serata di Sanremo 2026, una battuta di Carlo Conti sul Teatro Olimpico accende i social: semplice ironia o riferimento a Petrecca? Ogni...

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo al teatro Olimpico” | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e...

Temi più discussi: Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minuto; Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini; Sanremo 2026, Laura Pausini show: gaffe, doppi sensi e momenti virali; Laura Pausini e la 'Z' moscia a Sanremo, lo sfottò di Can Yaman.

Sanremo 2026: Conti ironizza e ricorda la gaffe di PetreccaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti sul teatro Olimpico: semplice lapsus o stoccata dopo la gaffe su San Siro alle Olimpiadi di Milano?Seconda serata di Sanremo 2026, una battuta di Carlo Conti sul Teatro Olimpico accende i social: semplice ironia o riferimento a Petrecca? funweek.it

Sanremo, i meme della seconda serata: i festini 'bilaterali', Achille 'Laura', i fiori domani e Carlo Conti smonta il palco - facebook.com facebook

Sanremo - Gaffe di Carlo Conti prima della pubblicità: avete visto x.com