Sanremo 2026 J-AX | Quelli come me non vinceranno mai Sanremo – L’intervista

A poche settimane dall'inizio di Sanremo 2026, si fa notare la presenza di artisti che portano un tocco di originalità e sperimentazione. Tra questi, un rapper noto per il suo stile distintivo si prepara a salire sul palco, anche se non si parla di un vero e proprio concorrente. La sua partecipazione suscita curiosità tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana.

J-AX sembra partecipare al Festival come un ospite in gara, giusto per colorare quella che è un’edizione musicalmente piuttosto loffia. Infatti quando entra in scena con il suo countryrap e cappellone da cowboy, con corpo di ballo, violinista e suonatore di banjo al seguito, tutto parrebbe illuminarsi. L’artista, 53 anni, con la sua Italia Starter Pack, come già fatto in passato con brani come Italiano medio, sbugiarda usi e costumi dell’Italia di oggi con la sua solita ironia e la penna tagliente alla quale ci ha abituati, come solista e come Articolo 31. Quando hai saputo che saresti stato tra i big di Sanremo ’26, ti sei detto: “Ora vado a Sanremo per. 🔗 Leggi su Open.online

Canzoni Sanremo 2026, “Italia Starter Pack” di J-AxRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con “Ogni volta che non so volare”: “Non ho mai smesso di crederci, nemmeno nei momenti più difficili” – Intervista VideoEnrico Nigiotti torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo “Ogni volta che non so volare”, una canzone intima e potente allo...

Temi più discussi: Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, J-Ax chi è: in gara con il brano 'Italia starter pack'; J-Ax con il suo Italia Starter Pack; Il testo e il significato della canzone Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026.

J-Ax e la cover a Sanremo 2026: tutto su E la vita, la vita, significato e curiositàJ-Ax e La vita, la vita: la cover che unisce musica, teatro e comicità milanese sul palco dell’Ariston, tra tradizione e spirito contemporaneo. notizie.it

J-AX a RTL 102.5: Sono contento che la gente si diverta con il mio pezzoJ-AX è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 per raccontare l’esperienza a Sanremo 2026. Durante The Flight l’artista ha parlato di Italia starter pack, il brano in gara, e delle prime ... rtl.it

Primo verdetto di Sanremo 2026...Nella top 5 si piazzano pure Fedez e Marco Masini....Vinceranno loro - facebook.com facebook

Fiorello, 'Fedez e Masini vinceranno Sanremo, sul podio Ditonellapiaga e Brancale' x.com