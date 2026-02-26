Sanremo 2026 ironia Conti su ascolti | Sembra estate capisco perché si abbassi platea tv

Oggi a Sanremo il clima è così mite che sembra quasi estate, con il sole che illumina la città. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione, anche se i numeri di ascolto sono leggermente diminuiti rispetto alle edizioni passate. La giornata si presenta piacevole e il pubblico segue con interesse le novità della kermesse. Gli organizzatori monitorano gli sviluppi e il pubblico si prepara a vivere altri momenti di spettacolo.

Sanremo, 26 feb. (Adnkronos) - "Oggi a Sanremo c'è il sole, sembra estate. Io stamattina intorno alle 9.30 mi sono messo a prendere il sole per una decina di minuti in costume, giusto per ravvivare il colore della pelle. Ora capisco perché si abbassi la platea televisiva: il caldo piace a tutti". Ironizza così il direttore artistico di Sanremo 2036 Carlo Conti, facendo un cenno agli ascolti della seconda serata. "Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo", ha sottolineato aggiungendo: "Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

