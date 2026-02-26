Sanremo 2026 il glamour è anche in platea I look degli ospiti e delle conduttrici di Prima Festival

A Sanremo 2026, lo stile si fa notare anche tra il pubblico e le conduttrici di Prima Festival, con outfit che spaziano dal lungo abito verde smeraldo di Miriana Trevisan, al completo bianco con dettagli lucidi di Roberta Capua, fino all’elegante chemisier di Delia Duran. La manifestazione si conferma un palcoscenico di moda e stile, capace di attrarre attenzione anche fuori dal palco principale.

Ad aprire la serata, come di consueto, il trio delle Carlo's Angels, ovvero le conduttrici di Prima Festival, che questa sera hanno spezzato la coordinazione cromatica della sera precedente optando per pennellate di rosso fuoco - leggi Carolina Rey -, tocchi di brown, vedi Ema Stockholma e un rassicurante nero, quello scelto da Manola Moslehi. Tra gli ospiti avvistati all'ingresso del Teatro, Roberta Capua, di bianco optical e punti luce vestita, e poi Mirian Trevisan che ha portato il glamour all'ennesima potenza col suo long dress verde smeraldo con pizzi e dettagli see through. Ma non è tutto. Di seguito, sera dopo sera, i look degli ospiti e delle conduttrici di Prima Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

