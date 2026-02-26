Sanremo 2026 i controlli e le bonifiche della polizia al teatro Ariston

A Sanremo, durante la 76ª edizione del festival, la polizia effettua controlli e bonifiche al teatro Ariston. Le forze dell’ordine sono presenti sul posto per verificare che tutto sia in ordine. L’attenzione è alta per assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti e del pubblico presente. Le operazioni continuano senza sosta per mantenere un ambiente tranquillo e protetto.

(LaPresse) Prosegue a Sanremo la 76esima edizione del Festival. Per garantire la sicurezza la polizia continua a monitorare con attenzione il territorio. Le bonifiche e i controlli sono stati effettuati anche all'interno del Teatro Ariston oltre alle zone limitrofe.