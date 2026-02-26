Il mercoledì sera del Festival di Sanremo sembra rafforzare le indicazioni emerse nei primi exit-poll, offrendo un quadro sempre più definito anche sul fronte delle scommesse. Dopo la seconda esibizione sul palco dell’Ariston, il tandem Fedez-Masini continua a raccogliere consensi e a guadagnare terreno nelle lavagne dei bookmaker. Il brano “Male necessario” consolida infatti la propria posizione nella top-5 virtuale e vede scendere sensibilmente la quota: dal 3,00 iniziale a 2,50 secondo gli aggiornamenti di William Hill e Better, segnale di una fiducia crescente da parte degli operatori. Alle loro spalle resta in scia Serena Brancale, che con “Qui con me” mantiene alta l’attenzione degli analisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, i bookie premiano Fedez e Masini, Brancale seconda

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica: in Top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniL’attesa prima serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivata e tutto è filato liscio.

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta; Sanremo 2026, ecco chi sono i favoriti dei pronostici di bookmaker, numeri social e AI; Sanremo 2026, Ditonellapiaga favorita nella prima serata per i bookie; Le quote aggiornate dei bookie: i favoriti per la vittoria di Sanremo dopo la prima serata.

Sanremo, ribaltone in quota: Fedez-Masini superano Serena Brancale, i bookie promuovono Arisa e DitonellapiagaÈ bastata la prima serata del Festival di Sanremo a ribaltare i pronostici della vigilia. Sebbene la classifica sia parziale, con l’annuncio dei migliori cinque (in ordine casuale), per i bookmaker – ... corrierenazionale.it

Sanremo 2026, tutto pronto per il Festival: per i bookie c'è un grande favoritoQuote vincitore Sanremo 2026: tra i favoriti Brancale insieme a Fedez-Masini e Tommaso Paradiso al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio ... gazzetta.it

SANREMO 2026 - Fantasanremo e bookie lontani: Lda & Aka7even fanno il pieno di bonus ma sono fuori dai giochi (201,00) per la vittoria del Festival ift.tt/wodj5g3 x.com

Sanremo 2026, Ditonellapiaga favorita nella prima serata per i bookie. #lapresse #Sanremo #festivalsanremo #ditonellapiaga Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/spettacoli/2026/02/24/sanremo-2026-ditonellapiaga-favorita-nella-prima-serata-per-i-booki - facebook.com facebook