Sanremo 2026 | gli ospiti della terza serata del Festival

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati alcuni artisti e ospiti che si esibiranno sul palco. La serata promette momenti di musica e spettacolo con partecipazioni che attireranno l’attenzione del pubblico presente e a casa. La programmazione si arricchisce di incontri e performance che rendono questa edizione unica nel suo genere.

Quali sono gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – giovedì 26 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk, vedremo Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. Sul Suzuki Stage The Kolors; sulla Nave Costa Max Pezzali. Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda seratanotte. 🔗 Leggi su Tpi.it

