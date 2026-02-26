Sanremo 2026 gli abiti di Ubaldo Pantani Lapo ospite al Festival | look e stilista

Durante il Festival di Sanremo 2026, grande attenzione sui look degli ospiti, tra cui spiccano gli abiti indossati da Ubaldo Pantani, noto anche come Lapo. Gli outfit sono stati scelti con cura e riflettono le ultime tendenze della moda, attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori. La scelta degli stilisti ha contribuito a creare un’atmosfera elegante e sofisticata durante le serate.

Quali sono gli abiti di Ubaldo Pantani (imitatore di Lapo Elkann), indossati stasera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora l’imitatore ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Ubaldo Pantani (Lapo) per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il comico per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto gli abiti di Ubaldo Pantani (Lapo) stasera (terza serata) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, chi è il co-conduttore Ubaldo Pantani dall'imitazione sgradita a Berlusconi al legame con LapoNella terza serata di Sanremo 2026 la quota comicità sarà ricoperta da Ubaldo Pantani, imitatore di svariati personaggi famosi.

Come co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann facebook

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com