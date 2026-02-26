Durante la terza serata di Sanremo 2026, gli artisti Maria Antonietta e Colombre hanno sfoggiato outfit distintivi scelti dai loro stilisti di riferimento. I look indossati sono stati al centro dell’attenzione, suscitando commenti tra il pubblico e i presenti in sala. Le creazioni sono state realizzate con attenzione ai dettagli e alle ultime tendenze della moda, offrendo un’idea chiara delle scelte stilistiche per questa edizione del Festival.

Quali sono gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dai due artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Maria Antonietta e Colombre per il Festival di Sanremo 2026? Il duo, all’esordio al Festival, sarà seguito da Francesca Piovano: “Hanno pertanto un’identità ben definita e abbiamo cercato di mantenerla», le sue parole a Vanity Fair. Abbiamo visto gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la terza serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: chi canta e l'ordine di esibizione dei cantanti in gara. Primi Maria Antonietta & Colombre Leggi qui - https://www.ilriformista.it/sanremo-2026-la-scaletta-della-terza-serata-chi-canta-e-lordine-di-esibizione-dei-cantan facebook

ORDINE terza serata 1. Maria Antonietta e Colombre 2. Leo Gassmann 3. Malika Ayane 4. Sal Da Vinci 5. Tredici Pietro 6. Raf 7. Renga 8. Eddie Brock 9. Serena Brancale 10. Samurai Jay 11. Arisa 12. Michele Bravi 13. Luchè 14. Mara Sattei 15. Sayf #sanr x.com