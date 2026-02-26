Durante la terza serata di Sanremo 2026, LDA e AKA 7even hanno sfoggiato outfit curati nei dettagli, scelti per distinguersi sul palco. Entrambi hanno optato per look che combinano eleganza e modernità, affidandosi a stilisti di rilievo del panorama italiano. La scelta degli abiti riflette una volontà di presentarsi con stile e personalità, attirando l’attenzione tra il pubblico presente e quello a casa.

Quali sono gli abiti di LDA e AKA 7even per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dai due artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di LDA e AKA 7even per il Festival di Sanremo 2026? I due artisti durante la kermesse canora saranno seguiti dalla stylist Ylenia Puglia, la stessa di J-Ax. Abbiamo visto gli abiti di LDA e AKA 7even per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di LDA e AKA 7even per la terza serata del Festival: look e stilista

