Sanremo 2026 gli abiti di Fedez e Marco Masini per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini hanno sfoggiato look curati nei dettagli. Entrambi hanno scelto abiti realizzati da stilisti noti, che si sono occupati di creare outfit in linea con il palco e l’atmosfera della manifestazione. La scelta degli abiti ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, sottolineando l’importanza dell’immagine in questo contesto.

Quali sono gli abiti di Fedez e Marco Masini per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Qual è lo stilista di Fedez e Marco Masini per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito i cantanti per il Festival di Sanremo. Secondo le anticipazioni, però, dovrebbero optare per un profilo basso. Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

