Sanremo 2026 gli abiti di Bambole di pezza per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il gruppo Bambole di pezza è comparso con abiti che hanno attirato l’attenzione. I look scelti sono stati curati da uno stilista noto per il suo stile distintivo. La loro presenza scenica si è accompagnata a scelte di moda che si sono fatte notare tra il pubblico e i critici presenti.

Quali sono gli abiti di Bambole di pezza per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dalle artiste al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Bambole di pezza per il Festival di Sanremo 2026? La band rock, secondo le anticipazioni sarà vestita da Susanna Ausoni (che seguirà anche Tommaso Paradiso). Il loro look sarà fedele alla loro identità. Abbiamo visto gli abiti di Bambole di pezza per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

