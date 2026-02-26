Sanremo 2026 Gianluca Gazzoli | Pochi mesi fa è mancata la mia mamma | quanto avrei voluto farle vedere questo momento Oggi è il giorno del suo compleanno

Sanremo 2026 si apre in un clima ricco di emozioni e ricordi personali. Tra le voci che si preparano alla sfida musicale, emerge il racconto di un volto noto che ha condiviso un momento di grande significato legato alla propria vita. La manifestazione si avvicina e ciascuno porta con sé storie e sentimenti che si intrecciano con l’evento.

La madre dello speaker radiofonico e founder del podcast BSMT, Giovanna, è scomparsa a settembre 2025, a 65 anni, dopo una lunga malattia. Già a fine luglio, Gianluca Gazzoli aveva scelto di condividere con la sua community il momento difficile che stava vivendo: «Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male. Le devo tutto, voglio che la sua storia dia speranza a chi sta soffrendo». Un mese dopo, il 2 settembre, la notizia della scomparsa e una lunga dedica pubblicata su Instagram. «Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, mi trovo su questo palco a coronare un sogno il 25 febbraio, il giorno del suo compleanno. La vita ci manda segnali”: Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026“Forse qualcuno non lo sa, pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei farle voluto vedere questo momento, anche perché oggi tra il...

Gianluca Gazzoli, il sogno di Sanremo nel giorno del compleanno della mamma: “Morta poco tempo fa”In apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stato Gianluca Gazzoli a sorprendere (e commuovere).

