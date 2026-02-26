(Adnkronos) – Fulminacci è uno dei 30 concorrenti big del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. Dopo il debutto nell'edizione del 2021 dove ha presentato il brano ‘Santa Marinella', il cantante torna in gara alla kermesse canora 'Stupida sfortuna'. Nel 2024, invece, ha accompagnato nella cover di 'Notte prima degli esami' il collega Gazzelle. Filippo Uttinacci, conosciuto come Fulminacci (nome d'arte che fonde nome e cognome di battesimo), nasce a Roma nel 1997. Sempre sul nome d'arte in un'intervista aveva confidato: "Tutto nasce dal mio cognome, che ho sempre trovato orrendo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fulminacci, Stupida sfortuna, testo del brano in gara a Sanremo 2026Fulminacci sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna, brano che potrebbe diventare un inno generazionale, ecco il testo.

Fulminacci si racconta in vista di Sanremo 2026 dove sarà in gara con il brano "Stupida sfortuna". E duetterà con Francesca Fagnani«La prima volta ero un bambino sperduto e nel pubblico c’erano solo palloncini – che tra l’altro sono la mia più grande paura – ora mi voglio...

SANREMO 2026 | FULMINACCI - STUPIDA SFORTUNA (ROCK VERSION)

Temi più discussi: Chi è Fulminacci, il cantautore romano che porta Stupida sfortuna a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Fulminacci: dagli esordi alla vita privata. Testo e significato di 'Stupida sfortuna'; Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone; Fulminacci a Sanremo: Duetterò con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole, inseguendo il mito di Mina.

Sanremo 2026, Fulminacci chi è: in gara con il brano 'Stupida sfortuna'Riservato e lontano dalle dinamiche del gossip, Fulminacci ha sempre mantenuto un profilo basso anche nella sfera personale. Per lungo tempo al suo fianco c'è stata Lia Grieco, giovane attrice romana ... adnkronos.com

Chi è Fulminacci e come è diventato famoso, dagli inizi a Santa Marinella fino a SanremoDagli esordi con ‘La vita veramente’ fino al successo sul palco dell'Ariston: la carriera e i segreti del giovane artista tra i favoriti di Sanremo 2026 ... tg.la7.it

Chi Magazine. . Oggi vi portiamo con noi negli studi di @rdsnext , dove @lisaluchetta e @samaratramontana hanno intervistato @fulminacci “La mia serata post Sanremo Bere una camomilla in hotel!”, ha rivelato il cantante in gara con “Stupida sfortuna”. # - facebook.com facebook

#Sanremo, #Arisa, #Fulminacci, #Brancale, #Ditonellapiaga, #Fedez e #Masini nella cinquina provvisoria. La prima serata del festival della canzone seguita da nove milioni seicentomila telespettatori. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25febbraio x.com