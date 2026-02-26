A Sanremo 2026, una protagonista ha espresso la propria sorpresa per il calore del pubblico italiano. Ha detto di non aver previsto un’accoglienza così forte e di essere felice di aver toccato le persone con la propria musica. La cantante ha condiviso quanto questa esperienza sia stata significativa per lei, lasciando trasparire la gratitudine per il supporto ricevuto.

“Non avrei mai immaginato di ricevere tanto amore dagli italiani. Ho conquistato un pezzettino del loro cuore e ne sono davvero onorata. Ieri, appena sono scesa dall’auto, foto, autografi. Fa veramente piacere”. Così la bicampionessa olimpica Francesca Lollobrigida, raccontando a LaPresse le emozioni provate dopo la partecipazione con Lisa Vittozzi alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per celebrare il successo olimpico. “Salire sul palco è stata un’emozione incredibile” insiste ancora la doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi 2026, in particolare quando vedi “davanti a te la platea e tutto il pubblico sintonizzato da casa”. Lollobrigida ha rimarcato l’entusiasmo per gli spettatori che “riconoscono l’atleta che sono, la mia storia e il messaggio che c’è dietro e questo mi rende davvero orgogliosa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida: “Onorata di aver conquistato il cuore degli italiani”

Francesca Lollobrigida entra in un club esclusivo: i pochi italiani ad aver vinto 2 ori nella stessa Olimpiade InvernaleSoltanto cinque italiani sono riusciti a conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali, a dimostrazione di quanto...

Francesca Lollobrigida ha conquistato un clamoroso bis alle OlimpiadiLa già campionessa olimpica dei 3000 metri di pattinaggio di velocità ha bissato il primato anche nella 5 chilometri portando a casa il suo secondo...

Temi più discussi: A Sanremo 2026 l'atleta Francesca Lollobrigida, parente del ministro, dell'attrice e del direttore di RaiSport; Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi super ospiti a Sanremo; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 tra Pilar Fogliati e Francesca Lollobrigida; Sanremo 2026, bagno di folla per Francesca Lollobrigida prima dell'Ariston: E' bellissimo.

Sanremo, Carlo Conti: «Francesca Lollobrigida mamma d'oro? Non sapevo della polemica. Sono stato cresciuto solo da una donna»«Mamma d’oro a Lollobrigida? Perché, non è una mamma? Non ho capito il problema… Io sono stato cresciuto solo da una donna, figuriamoci se ... leggo.it

Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi a Sanremo 2026: perché non hanno potuto indossare un abito da gran sera ma la divisa olimpica italianaVincitrice di ben due medaglie d'Oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Francesca Lollobrigida è stata grande ospite a Sanremo 2026 nella seconda serata ... vogue.it

Ha da poco vinto il doppio oro ai Giochi Olimpici #milanocortina2026, facendo la storia del pattinaggio di velocità sul ghiaccio Per la prima volta domenica a #Verissimo, Francesca Lollobrigida! - facebook.com facebook

Vincitrice di ben due medaglie d'Oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Francesca Lollobrigida è stata grande ospite a Sanremo 2026 nella seconda serata x.com