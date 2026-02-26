Sanremo 2026 Ermal Meta | Gaza e Palestina non sono bestemmie

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, il cantante ha parlato di alcuni temi sociali legati alla musica. Ha spiegato la sua posizione su alcune parole e argomenti che spesso sono al centro di discussioni pubbliche. La sua presenza sul palco e le sue parole sono state oggetto di attenzione tra i media e il pubblico presente.

Ecco cosa ha raccontato Ermal Meta nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Stella stellina. Ermal Meta, nella conferenza stampa a lui dedicata, al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, ha parlato di come è nata Stella stellina: « Stavo canticchiando la filastrocca a mia figlia, avevo appena visto un video su Instagram con lo sguardo di una bambina palestinese. Ho sovrapposto le due cose. Come si è addormentata, sono sceso in studio e quella che era una melodia in maggiore si è trasformata in minore.» Parla della scelta dell’arrangiamento lontano dalla ballad: « Il silenzio è il grande tema del mondo di oggi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

