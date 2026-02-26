Sanremo 2026 Enrico Nigiotti suona la chitarra in sala stampa | Per allietare la mattinata

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, il cantante ha deciso di esibirsi con la chitarra. Ha cantato alcune note per rendere la mattinata più leggera. La sua presenza in sala stampa ha attirato l'attenzione dei presenti. Ha spiegato che il gesto voleva essere un modo per condividere un momento di allegria con tutti. La scena ha suscitato curiosità tra i giornalisti presenti.

Il cantante Enrico Nigiotti, in gara a Sanremo 2026 con la canzone "Ogni volta che non so volare", si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza suonando la sua chitarra e cantando, "per allietare la mattinata a tutti". Alla fine della breve esibizione, i presenti hanno fatto scattare un applauso per il cantante livornese.

