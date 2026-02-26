Sanremo 2026 Elettra Lamborghini sbotta per i festini bilaterali e pubblica l' audio su Instagram dall' hotel

Durante il festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram un audio registrato in hotel, esprimendo il suo disappunto riguardo a certi incontri informali tra alcuni partecipanti. La cantante ha evidenziato come queste situazioni siano diventate oggetto di discussione tra il pubblico e i media, creando tensione tra gli artisti presenti.

La battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” che non la fanno dormire la notte durante Sanremo 2026 è già diventata un tormentone. Dopo la seconda serata del Festival, nella notte, la cantante ha pubblicato su Instagram l’audio di quello che sentiva dalla sua camera d’albergo. Lo sfogo di Elettra Lamborghini sui “festini bilaterali” a Sanremo Dopo essersi già lamentata sui social dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 dei troppi schiamazzi notturni, Elettra Lamborghini è tornata sulla polemica anche sul palco del Teatro Ariston, a margine della sua esibizione nella serata di mercoledì. Alla presenza di Carlo Conti e Laura Pausini, la cantante ha ribadito in tv: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

