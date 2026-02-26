Sanremo 2026 Elettra Lamborghini pubblica audio dei festini | spuntano Corona e Basciano

Da movieplayer.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dall'inizio di Sanremo 2026, circolano nuove indiscrezioni sui festini organizzati nella zona, con registrazioni audio che fanno emergere dettagli sui partecipanti. Tra conversazioni e momenti condivisi, si fanno largo i nomi di alcune persone coinvolte, suscitando curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La vicenda continua a destare attenzione e discussioni tra gli appassionati.

Il tormentone dei festini bilaterali si trasforma in un piccolo giallo sanremese: tra dj set, party esclusivi e indiscrezioni social, emergono i nomi di Corona e Basciano. Il caso dei festini bilaterali, citato da Elettra Lamborghini sul palco dell'Ariston, è diventato il tormentone social delle ultime ore. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà, ha attirato l'attenzione con uno sfogo notturno e un lapsus dopo l'esibizione, minacciando di scendere in ciabatte per mettere fine agli schiamazzi, dietro i quali ci sarebbe ancora lui: Fabrizio Corona. Lo sfogo "notturno" di Elettra Lamborghini Tutto è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì (25 febbraio), intorno alle 3:15, quando la cantante ha pubblicato su X un post decisamente colorito:"Porca tro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sanremo 2026 elettra lamborghini pubblica audio dei festini spuntano corona e basciano
© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Elettra Lamborghini pubblica audio dei festini: spuntano Corona e Basciano

Elettra Lamborghini pubblica gli audio dei festini bilaterali: l’ipotesi della festa di Corona e BascianoI "festini bilaterali" stanno facendo impazzire Elettra Lamborghini, e secondo alcune teorie recenti dietro la musica che tiene sveglia la cantante...

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta per i "festini bilaterali" e pubblica l'audio su Instagram dall'hotelLa battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” che non la fanno dormire la notte durante Sanremo 2026 è già diventata un...

Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Video Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: dagli esordi alle curiosità. Testo e significato del brano 'Voilà'; Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E una ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italiani; Elettra Lamborghini, la regina del twerk a Sanremo 2026: cos’è e perché è un’icona.

sanremo 2026 elettra lamborghiniVIDEO| Sanremo 2026, la battaglia di Elettra Lamborghini contro la musica alta di notte: Fermiamo i festini bilateraliAl grido di fermiamo i festini bilaterali, Elettra Lamborghini sta portando avanti la battaglia contro i rumori molesti a Sanremo 2026 ... dire.it

sanremo 2026 elettra lamborghiniSanremo 2026, Elettra Lamborghini e il mistero dei festini bilaterali: l'ironia del webElettra Lamborghini torna sul palco del Festival di Sanremo e si lamenta dei festini bilaterali che la tengono sveglia la notte. Ma di cosa si tratta? Il web esplode alla ricerca di indizi. comingsoon.it