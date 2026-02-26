Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, l’artista ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso musicale e sul significato della partecipazione all’evento. Ha spiegato che si sente vicino alle persone comuni e che il suo obiettivo è rappresentare chi ascolta la sua musica senza dover giustificare nulla. Le sue parole hanno catturato l’attenzione dei presenti.

Ecco cosa ha raccontato Eddie Brock nella conferenza al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Avvoltoi. Eddie Brock è tra gli esordienti del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato del significato della sua Avvoltoi: «La descrivo con la parola conforto. Mi piace che nella storia si possano rispecchiare le persone, l’ho cantata per le persone che sono come me, un po’ deboli ma anche con voglia di fare, non solo nell’amore anche nella vita. Ci sono persone che si approfittano delle debolezze e resti fregato, il pezzo non è biografico ma lo sento comunque molto mio. Io ero, sono e rimarrò un ragazzo del popolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Eddie Brock: «Io ragazzo del popolo, non devo dimostrare niente a nessuno»

