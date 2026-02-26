(Adnkronos) – Dargen D'Amico è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. Il cantante ha partecipato alla kermesse canora già due volte. Ha debuttato nel 2022 con 'Dove si balla', è tornato nel 2024 con 'Onda Alta' e partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Ai ai'. Dargen D'Amico, all'anagrafe Jacopo Matteo Luca D'Amico, è nato a Milano nel 1980 da genitori originari di Filicudi. Come ha spiegato in un'intervista a Rolling Stone, il nome d'arte deriva da 'D'Argento' e si pronuncia con l'accento sulla prima sillaba: Dàrgen. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dargen D’Amico, Ai Ai, testo del brano in gara a Sanremo 2026Dargen D’Amico sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Ai ai, pezzo in cui il rapper analizza la società contemporanea, ecco il testo.

Dargen D'amico racconta il significato del suo brano "Ai Ai" in gara a Sanremo 2026 e del duetto con Fabrizio Bosso e Pupo. Video-intervista(askanews) – Dargen D’Amico è in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano AI AI.

Sanremo 2026: Carlo Conti al Tg1 svela il cast dei Big. La lista completa dei nomi dei cantanti

Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Testo e recensione della canzone; Il look di Dargen D'Amico a Sanremo 2026 e l'idea di trasformare il corpo in uno spazio abitato; Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con Ai ai: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Sanremo 2026, Dargen D'Amico: dagli esordi alle curiosità. Testo e significato del brano 'Ai ai'.

Sanremo 2026, Dargen D'Amico chi è: in gara con il brano 'Ai ai'Dargen D'Amico, all'anagrafe Jacopo Matteo Luca D'Amico, è nato a Milano nel 1980 da genitori originari di Filicudi. Come ha spiegato in un'intervista a Rolling Stone, il nome d'arte deriva da ... adnkronos.com

I meme più divertenti della prima serata di Sanremo: da Dargen D’Amico a Laura PausiniLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha generato la puntuale ondata di ironia social: dagli outfit ai dettagli più bizzarri, passando per espressioni ... repubblica.it

Un Dargen D’Amico a dir poco scoppiettante sul nostro truck a Sanremo! - facebook.com facebook

I meme sulla prima serata di Sanremo 2026: Dargen D'Amico come un parquet, lo sguardo truce di Pausini x.com