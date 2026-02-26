Sanremo 2026 Conti con Lillo rievoca la gaffe di Petrecca

Lillo star della seconda serata di Sanremo 2026. Il comico è stato uno dei co-conduttori, assieme ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì sera e con lui sul palco c’è stato uno dei picchi degli ascolti tv del 25 febbraio. In particolare il momento di share più alto per il Festival di Sanremo è stato poco prima dell’1 di notte (66,1%) al momento del bis di Lillo urlatore di mambo. Tra le gag di Lillo della seconda serata anche quella in cui Carlo Conti si è lasciato andare a una “citazione” molto particolare, che ha rievocato la gaffe dell’ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca durante la diretta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

