Lillo star della seconda serata di Sanremo 2026. Il comico è stato uno dei co-conduttori, assieme ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì sera e con lui sul palco c’è stato uno dei picchi degli ascolti tv del 25 febbraio. In particolare il momento di share più alto per il Festival di Sanremo è stato poco prima dell’1 di notte (66,1%) al momento del bis di Lillo urlatore di mambo. Tra le gag di Lillo della seconda serata anche quella in cui Carlo Conti si è lasciato andare a una “citazione” molto particolare, che ha rievocato la gaffe dell’ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca durante la diretta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti con Lillo rievoca la gaffe di Petrecca

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo al teatro Olimpico” | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e...

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti punge Petrecca in diretta: la battuta sul «Teatro Olimpico» con LilloLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si apre nel segno dell’ironia e dei tempi comici ben calibrati.

Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo all’Olimpico”

Temi più discussi: La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; Sanremo 2026: Amadeus batte Carlo Conti, soprattutto tra i giovani; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: Siamo al teatro Olimpico | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSpo ... tpi.it

Sanremo 2026, oggi si parte. Conti in conferenza ricorda Costanzo e ironizza su Can Yaman - DirettaCo-conduttore della prima puntata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, è l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1. adnkronos.com

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 targata Carlo Conti raccoglie in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59.5% di share. La kermesse canora di Rai1 migliora dunque in share quello della prima serata, che - facebook.com facebook

Sanremo, Conti: calo ascolti Pensavo di fare meno. Festival piatto Apprezzato da 10 milioni x.com