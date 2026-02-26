Sanremo 2026 conferenza terza serata in diretta minuto per minuto
Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si è svolta una conferenza stampa con i principali protagonisti dell’evento. Sono state condivise informazioni sui programmi della serata, sui cantanti in gara e sulle novità in programma. La conferenza è stata trasmessa in diretta, permettendo di seguire ogni dettaglio minuto per minuto. Sono stati anche annunciati alcuni aspetti legati alla conduzione e alle esibizioni.
Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Gianluca Gazzoli, i vertici RAI. Irina Shayk parla della sua infanzia: «Non direi di aver avuto un’infanzia difficile, avevamo un bel giardino, se mi chiedete di coltivare l’orto lo so fare. Nella mia carriera è stato importante non dimenticare le mie radici, ed essere gentile con il prossimo, ho avuto una vita felice, i miei erano insieme nella vita non credo sia importante quello che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari, ed è per altro quello che cerco di insegnare a mia figlia.» Sanremo 2026, conferenza terza serata – Irina Shayk Ore 12:37, Carlo Conti: « Stamattina mi sono messo a prendere il sole sul terrazzo, il clima è già primaverile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
