sanremo 2026 caterina balivo e il miracolo di renga e yolanda

La settimana del grande esodo Rai in Riviera. Il Festival di Sanremo stravolge abitudini, palinsesti e logistica e a guidare il trasloco temporaneo della tv pubblica al seguito dell’evento clou della stagione è Caterina Balivo. Il suo salotto di La Volta Buona troverà spazio dalle 14 ogni giorno nel suggestivo “glass” affacciato su piazza Borea d’Olmo, a pochi passi dall’Ariston. Il programma prevede interviste, performance e collegamenti con gli inviati Vittorio Brumotti, Domenico Marocchi, Jody Cecchetto e Rosanna Cacio, protagonista suo malgrado di un incidente in autostrada a Genoa durante il trasferimento. In più, la trasmissione andrà in onda anche il sabato dalle 15 alle 16. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7)Segreti di famiglia, il Festival di Sanremo e svariati retroscena al centro de La Volta Buona della puntata di giovedì 8 gennaio 2026.

Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti: La volta buona in onda dalla città dei fioriLa volta buona vola a Sanremo per la settimana del Festival: una scelta che premia gli ascolti in crescita e rafforza la posizione di Caterina Balivo...

Sanremo 2026 - Francesco Renga alle prove con l'orchestra

Sanremo 2026, la confessione di Arisa: La sindrome dell'impostore è tremendaOspite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la cantante genovese ha parlato di sé, in attesa di Sanremo. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Arisa ha raccontato le proprie emozioni per il ... notizie.it

La Volta Buona, incidente a Sanremo per la troupe. L’inviata Rosanna Cacio: Pensavo fossero tutti mortiPaura a Sanremo per la troupe di Caterina Balivo: Rosanna Cacio, inviata de La Volta Buona, racconta i concitati momenti dell’incidente ... dilei.it

Opinionista Rai al festival di Sanremo con Caterina Balivo, la figlia di Francesco Renga e di Ambra Angiolini spiega: «Ci siamo sostanzialmente divisi in due case, io con mamma e Leonardo con papà, ma siamo rimasti una famiglia» x.com