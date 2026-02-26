A pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2026, si è acceso un dibattito sulla rappresentanza femminile nel concorso. La questione ha acceso discussioni tra addetti ai lavori e pubblico, con alcuni che contestano la scarsa presenza di artiste donne in gara. Il direttore artistico si è confrontato con le critiche, spiegando le motivazioni delle scelte fatte per selezionare i partecipanti.

In sala stampa esplode la polemica sulla presenza femminile al Festival: il direttore artistico risponde alle critiche e difende le sue scelte, basate sulla qualità delle canzoni. Clima teso nella sala stampa del Festival di Sanremo 2026 dopo la seconda serata. Al centro della polemica, la rappresentanza femminile tra gli artisti in gara e le scelte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. A sollevare il caso è stata Maria Elena Barnabi, giornalista del settimanale Gente, durante la conferenza stampa ufficiale. Scontro in conferenza stampa sulla presenza femminile Durante l'incontro con i giornalisti, la Barnabi ha sottolineato la scarsa presenza di cantanti donne in gara: "Le donne sono solo un terzo", ha osservato, chiedendo conto delle scelte artistiche fatte in fase di selezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Carlo Conti sotto accusa: “Poche donne in gara”

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Se voterò al referendum? Non lo so. Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”Carlo Conti glissa una domanda sul referendum e replica a chi lo accusa di aver scelto poche cantanti donne per il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i BigPolemica in sala stampa durante la conferenza alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sulla scarsa presenza femminile tra i...

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Temi più discussi: La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival; Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni. Laura Pausini: I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata; Carlo Conti sugli ascolti in calo: Quest’anno non ho battuto me stesso. Achille Lauro canta per Crans-Montana.

Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: Sembra estate, alla gente piace stare fuoriLe parole del conduttore e direttore artistico della kermesse nella consueta conferenza stampa ... tpi.it

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: Siamo al teatro Olimpico | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSpo ... tpi.it

Achille Lauro non presenta Fedez così come previsto da scaletta: Carlo Conti spiega il perché. Il link nel primo commento - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com