Sanremo 2026 Carlo Conti punge Petrecca | Siamo al teatro Olimpico?

Durante una gag con Lillo sul palco dell’Ariston, Carlo Conti fa un’allusione che non passa inosservata riferendosi alle recenti gaffe televisive legate alle Olimpiadi di Milano Cortina: “Ma dove si deve esibire un cantante? Al teatro Olimpico?”. Il riferimento è alla telecronaca dell’ormai ex direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che durante la Cerimonia di Apertura a San Siro aveva esordito con un maldestro “Buonasera dallo Stadio Olimpico” ( www.raiplay.it ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

