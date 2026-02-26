A Sanremo 2026 gli ascolti della seconda serata continuano a scendere rispetto all’anno passato, mantenendo un trend di calo già iniziato con la prima serata. Tuttavia, tra martedì e mercoledì si osserva una leggera riduzione del divario, che potrebbe dare qualche speranza in vista delle prossime puntate. La situazione resta sotto stretta osservazione, con numeri che parlano chiaro senza grandi sorprese.

A Sanremo 2026 ascolti in linea con il calo della prima serata, con un gap rispetto allo scorso anno che tuttavia dal martedì al mercoledì si riduce dal 7 al 5% che fa ‘sorridere’ in vista delle prossime serate. In Rai si fanno i conti con i 9 milioni e 53mila spettatori per un 59.5% di share che (al netto della total audience) è il quarto miglior dato per una seconda serata dal 1995 (conduceva Pippo Baudo) a oggi. Davanti, ci sono quei “tre mostri“, come li definisce qualcuno in viale Mazzini, sono le tre annate 2023-24-25, ultime due edizioni di Amadeus e la prima da record di Conti, che ad oggi sembrano inarrivabili. Carlo Conti fin da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, ascolti seconda serata: Festival sempre più giù ma evita il tracollo

Leggi anche: Sanremo 2026, la seconda serata conferma il trend negativo, ascolti sempre più giù

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026:I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo.

Sanremo 2026: le prime indiscrezioni sulla serata duetti - La volta buona 29/01/2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta; Sanremo 2026, ascolti in forte calo rispetto allo scorso anno: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share; Sanremo 2026, 9.053.000 di spettatori e il 59,5% di share: gli ascolti della seconda serata del Festival; Sanremo 2026, ascolti in netto calo. Conti: Ma i dati sono altissimi, sono contento.

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata scendono ancoraL a seconda serata di Sanremo 2026 ha raccolto, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59.5% di share. Il dato di share supera quello della prima serata ... iodonna.it

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata sono lontanissimi non solo da quelli del 2025 ma anche da quelli di AmadeusIl quinto e ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti sul fronte degli ascolti continua a fare fatica: dopo l'esordio tiepido di martedì 24 febbraio, la seconda serata del Festival totalizza 8.814.000 ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com

Sanremo - Crollo ascolti: Conti chiama un toscano per il "miracolo" - facebook.com facebook