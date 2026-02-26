Sanremo 2026 ascolti seconda serata | 8,8 milioni e 59% di share

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 replica, a livello di share, i risultati ottenuti durante la serata di esordio. La seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, registra il 59% di share con 8 milioni 800 mila spettatori. Dal 2026 è cambiato il sistema di rilevazione, con l’introduzione della Total Audience da parte di Auditel che non tiene più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay. Rapida la conduzione di Carlo Conti, in compagnia di Laura Pausini, Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati, con maggiore spazio a elementi di varietà, fatto consentito dal numero inferiore di esibizioni previste. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

