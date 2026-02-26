A Sanremo 2026 si registra un calo negli ascolti, sollevando dubbi sulla causa principale. Durante un'intervista, il conduttore ha commentato come le condizioni meteorologiche favorevoli possano aver influito sulla diminuzione del pubblico davanti alla televisione. La discussione si concentra sulle possibili ragioni di questa tendenza e sui fattori che potrebbero aver inciso sulla partecipazione degli spettatori.

Il conduttore ha provato a spiegare la perdita di telespettatori della sua ultima edizione del festival, che lo ricordiamo ha perso circa 3 milioni di ascolti anche se ha guadagnato in termini di share Carlo Conti ha dovuto ammettere che il suo Sanremo 2026 ha subito un netto calo degli ascolti rispetto alla precedente edizione, che ancora poteva godere sul ritorno di interesse per la manifestazione garantito dagli anni con Amadeus alla conduzione. I dati Auditel della seconda serata: quanto cala Sanremo 2026 La seconda serata del Festival di Festival di Sanremo 2026 ha fatto registrare un evidente calo di ascoltatori. Lo show guidato da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con il supporto di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, ha raccolto 8. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, ascolti in calo? Per Carlo Conti è (anche) colpa del bel tempo

Carlo Conti sul calo degli ascolti di Sanremo 2026: “Se dovesse continuare, darei la colpa al direttore artistico”Carlo Conti commenta i dati della prima serata di Sanremo 2026, in calo rispetto a quelli del debutto dell'edizione 2025.

Il bel tempo, la Champions: tutte le scuse di Carlo Conti per giustificare il flop degli ascolti a Sanremo 2026La seconda serata di Sanremo 2026 segna il 59% di share, ma gli spettatori calano ancora restando sotto i 9 milioni.

Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore insieme a Carlo Conti Ecco cosa sappiamo

Temi più discussi: Sanremo 2026, ascolti in forte calo rispetto allo scorso anno: 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share; Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta; Sanremo 2026, ascolti in calo: meno tre milioni di spettatori; Sanremo 2026, ascolti in netto calo. Conti: Ma i dati sono altissimi, sono contento.

Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: Sembra estate, alla gente piace stare fuoriLe parole del conduttore e direttore artistico della kermesse nella consueta conferenza stampa ... tpi.it

Sanremo 2026, Carlo Conti sbotta: Con ascolti peggiori mi sarei preso la colpa. E annuncia il Festival d'estateDalla crescita degli ascolti alle novità ancora mai annunciate, passando per gli ospiti internazionali: la conferenza stampa della terza serata di Sanremo si infiamma. libero.it

Achille Lauro non presenta Fedez così come previsto da scaletta: Carlo Conti spiega il perché. Il link nel primo commento - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com