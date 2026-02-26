Sanremo 2026 arriva la co-conduttrice Irina Shayk | Carlo sono qui per te – Il video

Irina Shayk sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026 e si presenta con un messaggio diretto al pubblico, esprimendo entusiasmo per l'evento. La modella si mostra in un look elegante, tra pizzi e trasparenze nere, mentre si rivolge ai presenti con parole calorose. La sua presenza si inserisce nella cornice della manifestazione, che si prepara a vivere un’edizione speciale.

«Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con tutti voi». Con queste parole, esordisce Irina Shayk, elegantissima tra pizzi e trasparenze nere. Poi si rivolge a Carlo Conti con una battuta: «Carlo, sono qui per te». La top model non lesina complimenti e rivela che la sua cantante italiana preferita è, guarda caso, Laura Pausini. Durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 26 febbraio, la supermodella russa ha preferito non affrontare il tema del conflitto tra Russia e Ucraina, concentrandosi esclusivamente sulla musica e sul Festival. «Non voglio dire niente di politico – spiega – perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità e per portare energia positiva. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e RamazzottiColpo di scena all'Ariston: nella famigerata serata di giovedì, finita al centro della polemica negli ultimi giorni per l'annuncio...

Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice. L'annuncio di Carlo Conti sui social

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minuto; Sanremo 2026, in testa Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini.

Sanremo 2026: arriva Tony Pitony, la vera star del FestivalDa Tok Tok al Festival di Sanremo: lo strano caso del cantante travestito da Elvis che impazza sui social ... panorama.it

Un vincitore di Sanremo 2026 l'abbiamo già: è Nicolò Filippucci nelle Nuove proposteIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata, si definisce “femminista a modo mio” e chiarisce: non significa voler escludere gli uomini, “che amo e rispetto. Le donne hanno un potere f facebook

SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA x.com