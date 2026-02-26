Sanremo 2026 altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei festini bilaterali | Non è giusto sono esausta

Durante la notte, Elettra Lamborghini ha trascorso molte ore insonne a causa dei rumori provenienti da un evento vicino al Festival di Sanremo 2026. La cantante ha espresso pubblicamente la sua frustrazione, lamentando l’invasività dei festini bilaterali e il disagio causato dal disturbo acustico. La situazione ha portato a una notte difficile e senza riposo.

La battaglia di Elettra Lamborghini contri i cosiddetti festini bilaterali continua. La cantante, infatti, si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale al Festival di Sanremo 2026. Dopo la sua performance nella seconda serata della kermesse, poi, aveva dichiarato sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. Un termine, quello dei “festini bilaterali” che è subito diventato virale sui social, scatenando la curiosità e l’ironia di numerosi utenti che seguono la manifestazione musicale. 🔗 Leggi su Tpi.it

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Cosa sono i festini bilaterali a Sanremo, Elettra Lamborghini lo spiega ai The Jackal: “Sono abusivi”Ospite dei The Jackal, Elettra Lamborghini ha svelato cosa intende per "festini bilaterali", quelli che denuncia da due giorni perché non le...

Temi più discussi: Sanremo 2026, la notte delle cover tra memoria e scena; Sanremo 2026, nei testi delle canzoni è sempre notte (e sempre amore): cosa raccontano davvero i brani in gara; La notte dei testi, per la prima volta in anteprima i versi delle canzoni arrivano online; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO.

