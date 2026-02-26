Sanremo 2026, Elettra ‘scanza’ il marito: “Non ho voglia di bombare. Se mi spompa poi non canto” Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Il cantante, co-conduttore della seconda serata, da scaletta avrebbe dovuto presentare il rapper in gara con Masini. Ma così non è stato La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, alle ore 00. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Achille Lauro ‘scompare’ quando è l’ora di annunciare Fedez

Sanremo, cambia la scaletta: il mistero di Fedez e Achille LauroIl cantante di “Incoscienti giovani” avrebbe dovuto presentare il rapper di Rozzano ma non è salito sul palco riaccendendo le chiacchiere sul loro...

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da...

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Temi più discussi: Sanremo 2026, tutto su Achille Lauro: co-conduttore seconda serata; Sanremo 2026, Achille Lauro per la prima volta in conduzione dopo 4 partecipazioni. FOTO; I vestiti di Achille Lauro a Sanremo 2026: gli outfit scelti per il Festival; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata.

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scalettaPiccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, so ... tpi.it

Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-MontanaNel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana ... libero.it

A #Sanremo2026 Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con il brano "Perdutamente", che la mamma di Achille Barosi, Erica, aveva cantato durante il funerale del figlio https://shorturl.at/YpIys - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com