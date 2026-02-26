sanremo 2026 achille lauro duetta con laura pausini e ricorda le vittime di crans montana

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 Achille Lauro e Laura Pausini duettano e il cantautore rende omaggio alle vittime di Crans Montana. Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, Achille Lauro, negli inediti panni di co-conduttore, ha duettato con Laura Pausini sulle note di 16 marzo, brano reinterpretato dall’artista di Solarolo nell’ultimo album di cover Io canto 2. Il cantautore romano ha poi reso omaggio alle vittime della strage di Crans Montana, avvenuta la notte di Capodanno, con un’intensa interpretazione, con un coro che ha reso ancora più emotivo il tutto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Laura Pausini fa il colpaccio e duetta con Achille Lauro e Annalisa nel nuovo disco di coverLaura Pausini nel pomeriggio di oggi ha lanciato un annuncio che ha reso felici molti suoi fan.

16 marzo con @AchilleLauro e @laurapausinitv fuori il 06/02 /26

SANREMO | 'Perdutamente', l'omaggio da brivido di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana. "Un dovere". Sul palco il soprano Valentina Gargano e un coro di venti elementi. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Achille Lauro, dagli eccessi alla co-conduzione: il ritorno a Sanremo dell’ex marziano del pop x.com