Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il conduttore ha sfoggiato abiti e giacche scelti con cura, lasciando trasparire un’attenzione particolare alla moda. I look sono stati curati da uno stilista noto, che ha contribuito a creare un’immagine elegante e distintiva. L’attenzione ai dettagli ha coinvolto anche gli accessori, completando così l’insieme del look scelto per l’evento.

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) di Carlo Conti per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il conduttore e direttore artistico ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dal conduttore del Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026? Il conduttore e direttore artistico, come avvenuto lo scorso anno, indossa una selezione su misura di capi Stefano Ricci. I look sono stati creati per ogni serata della kermesse. Abbiamo visto gli abiti di Carlo Conti per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, abiti e giacche di Carlo Conti per la terza serata del Festival: look e stilista

