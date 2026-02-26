Sanremo 2026 | 161 milioni di interazioni Elettra trionfa con frase

Sanremo 2026 ha registrato un record di 161 milioni di interazioni nella seconda serata, dimostrando come il festival continui a catturare l'attenzione del pubblico anche sui social network. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più seguiti online, con un coinvolgimento crescente che sottolinea l’interesse diffuso tra gli spettatori.

Sanremo 2026 ha segnato un nuovo record sociale con 161 milioni di interazioni nella seconda serata, consolidando il Festival come fenomeno trasversale tra televisione e social network. Elettra Lamborghini ha dominato la classifica degli engagement con oltre 14,6 milioni di interazioni, mentre Achille Lauro ha catalizzato l'attenzione con l'omaggio a Crans Montana. La kermesse conferma il suo ruolo di evento mediatico centrale, con un aumento dell'11% di engagement rispetto alla prima serata, secondo l'analisi di Human Data. La serata ha picchi di interesse legati a momenti chiave dello show, come le nuove proposte e l'esibizione di LDA & Aka7even. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Festival di #Sanremo, un brand può arrivare a pagare oltre 2 milioni di euro per 60 secondi di spot Secondo i dati Unimpresa, a fronte di costi organizzativi stimati tra 20 e 25 milioni, il margine lordo per l’emittente si aggira attorno ai 50 milioni. Il peso di Sa facebook

No, il Festival di Sanremo non genererà 200 milioni di ricchezza. Lo ha detto Santanchè, gonfiando l’impatto economico dell’evento e i benefici per la città. x.com