Sanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 (leggi qui) ha visto sfidarsi 15 big su 30 in gara, con voto misto televoto (50%) + giuria delle radio (50%). Al termine della puntata, come da regolamento, è stata annunciata la top 5 provvisoria della serata (senza ordine di piazzamento preciso), che ha messo in evidenza proprio i nomi più chiacchierati e performanti tra quelli indicati. Perché la prima serata non ha acceso Sanremo. Tutto quello che non ha funzionato . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica provvisoria dopo la seconda serata: svelata la top 5 di televoto e radio

Sanremo 2026, la classifica top 5 della seconda serataLa top 5 della prima serata del Festival di Sanremo 2026, non in ordine di classifica, sulla base dei voti della giuria delle radio e del pubblico da...

SANREMO 2026: La CLASSIFICA dei BOOKMAKERS

Temi più discussi: Sanremo 2025, svelata la top 5 della seconda serata: la classifica provvisoria; Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti; Dalla tutina glitter ai completi sartoriali, i migliori look di Achille Lauro sul palco di Sanremo; La prima serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e Can Yaman co-conduttore.

Sanremo, la scaletta completa della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e gli orariSi inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio al ... editorialedomani.it

SANREMO SERATA Sanremo, seconda serata: scaletta dei Big, ospiti e sfida delle nuove proposteSul palco si esibiranno 15 dei 30 Big in gara, mentre gli altri 15 artisti vestiranno per una sera i panni di presentatori ... statoquotidiano.it

Sanremo 2026, la scaletta completa della prima serata: tutti gli orari e la top 5 finale Finalmente svelata in anteprima la scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2026, in onda martedì 24 febbraio. Un evento imperdibile condotto da Carlo Conti, Laura - facebook.com facebook

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026 x.com