Stasera Carlo Conti sarà affiancato da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Tutti e quindici i cantanti saranno in gara Il Festival di Sanremo è pronto per la terza serata, che vedrà l'esibizione dei restanti 15 Big e la finale della categoria Nuove Proposte. L’appuntamento è alle 20.30, con il PrimaFestival, poi, alle 20.40, comincerà la diretta della kermesse. Sappiamo che la terza serata sarà dedicata alla finale delle Nuove Proposte. Sarà proprio questa sfida ad aprire lo spettacolo. Gianluca Gazzoli, dunque, presenterà il duello canoro fra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. La successiva votazione porterà alla proclamazione del vincitore, e saranno coinvolti il pubblico da casa, la Giuria Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata, gli ospiti e i co-conduttori

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e co-conduttoriQuesta sera ascolteremo solo 15 cantanti in gara, più le nuove proposte: la seconda metà dei "big" - incluso il genovese Sayf - si esibirà domani,...

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: chi canta stasera, i giovani, conduttori e super ospitiChi canta nella seconda serata Il regolamento prevede l’esibizione di 15 dei 30 Big in gara.

Duetti Sanremo 2026, ecco le coppie nella serata delle cover

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Il programma della seconda serata del Festival; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Apre Patty Pravo e chiude Ditonellapiaga.

Sanremo 2026 cambia la scaletta per Achille Lauro e Fedez: c'entra Chiara Ferragni?I dissapori tra i due rapper potrebbero essere la ragione del cambio di scaletta che ha visto Achille Lauro 'sparire' al momento dell'esibizione del collega? Le teorie sul web. movieplayer.it

Sanremo: Lauro doveva presentare Fedez, scaletta modificata per evitare l'incontroA Sanremo 2026, l'assenza di un artista sul palco riaccende gossip e sospetti online, alimentando teorie su presunti dissapori. serial.everyeye.it

Scaletta e programma della terza serata di Sanremo x.com

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata di oggi: tutti gli ospiti e i big in gara - facebook.com facebook