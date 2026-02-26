Sandro Gamba evidenzia come la costanza sia fondamentale per rafforzare lo spirito di squadra. La recente attività in campo e le prestazioni nei diversi campionati mostrano chiaramente i progressi fatti dall’Olimpia Milano. La squadra sta attraversando un periodo di miglioramento, che si riflette nelle modalità con cui affronta le sfide e si prepara alle prossime partite.

Un’analisi sintetica del momento di Olimpia Milano prende in esame i segnali di crescita dopo il recente percorso in campo e le prestazioni tra campionato e competizioni internazionali, evidenziando dinamiche, limiti e orientamenti per il prosieguo della stagione. Il filo conduttore riguarda la capacità di assestare un rendimento continuo, la solidità difensiva acquisita e l’impatto delle vittorie recenti sul morale della squadra, con attenzione alle sfide che attendono in Eurolega. la vittoria in coppa italia ha confermato una crescita di fiducia all’interno del gruppo, offrendo una base solida per affrontare le complesse dinamiche delle competizioni successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sandro Gamba: "La costanza ti fa essere squadra

Sandro Campagna: “Tutto fa crescere la squadra, dalla prossima partita recuperiamo Iocchi Gratta”Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei di Belgrado.

Carnevali propone: «La seconda squadra dovrebbe essere quasi obbligatoria: utili per prima squadra e sistema Italia. Anni fa ci abbiamo provato e ci riproveremo»Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha affrontato diversi temi legati allo...