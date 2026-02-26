San Zeno San Bernardino e Orti di Spagna ripensano il futuro | ampia partecipazione al percorso Quartieri in movimento

Un confronto aperto alla cittadinanza su ex caserme, spazi pubblici e mobilità per costruire insieme la riqualificazione dei quartieri veronesi A Verona prende forma un nuovo percorso partecipativo che mette al centro i quartieri di San Zeno, San Bernardino e Orti di Spagna. Si chiama “Quartieri in movimento” ed è l’iniziativa promossa dal Comune per accompagnare i processi di riqualificazione urbana e ripensare, insieme ai cittadini, spazi pubblici e mobilità in una delle aree più significative della città. Il primo incontro pubblico si è svolto alla Casa di Quartiere Baleno e ha registrato la presenza di circa un centinaio di persone, tra residenti e rappresentanti di associazioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

San Zeno, l’ex caserma dove Benito Mussolini fece il militare ospiterà l’Agenzia delle Entrate e dei parcheggiProcedono, rispettando i tempi previsti, i lavori per la ristrutturazione dell’ex caserma Riva di Villasanta, a San Zeno. La durata prevista per il cantiere è di 750 giorni, a partire dal giugno ... corrieredelveneto.corriere.it

