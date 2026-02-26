samsung rimuove magneti qi2 dal galaxy s26 spiegazione non convincente

La serie Galaxy S26 non integra magneti in stile MagSafe all’interno del corpo del dispositivo. Samsung conferma questa scelta per mantenere una struttura più snella, evitando un incremento di spessore dovuto all’integrazione magnetica. Il portfolio di accessori resta orientato a offrire soluzioni con magneti integrati tramite custodie e altri componenti. Per chi cerca opzioni magnetiche, rimane disponibile la possibilità di utilizzare custodie e accessori con magneti Qi2 integrati, proposte sia dalla casa produttrice sia da marchi terzi. In questo modo si beneficia della comodità dei magneti senza modificare l’hardware del telefono. L’assenza di compatibilità MagSafe è una scelta dichiarata da Samsung, motivata dalla volontà di mantenere lo smartphone sottile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

