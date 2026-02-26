samsung galaxy s26 schermo privacy integrato ottiene approvazione in laboratorio indipendente

Un nuovo modello di smartphone si distingue per l'introduzione di uno schermo con privacy integrato, confermato da un laboratorio indipendente. La tecnologia permette di limitare la visualizzazione dei contenuti a chi guarda direttamente lo schermo, offrendo maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano. Questa funzione rappresenta un passo avanti nella protezione dei dati degli utenti e viene ora riconosciuta ufficialmente.

Questo testo analizza il samsung galaxy s26 ultra, evidenziando la novità principale legata allo privacy display integrato nello schermo e la conseguente conferma da parte di un ente indipendente. vengono descritti il funzionamento, le prestazioni pratiche e le condizioni di pre-ordine con i relativi bonus, offrendo una panoramica chiara e orientata al confronto tecnico. la tecnologia Flex Magic Pixel impiega due tipologie di pixel, una stretta e una larga, differenziate nel modo di diffondere la luce per garantire la privacy. quando la funzione è attiva, i pixel stretti restano operativi mentre i pixel larghi lavorano a livello minimo, riducendo la visibilità ai lati dello schermo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung galaxy s26 ultra schermo privacy sembra autentico nei primi video hands-on

Schermo privacy galaxy s26 ultra: la scienza dietro la protezione dello schermo

